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«Бавария» готова продать Толиссо, чтобы купить Нойхауса

«Бавария» готова продать Толиссо, чтобы купить Нойхауса
Футбол / Германия 0
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«Бавария» намерена приобрести полузащитника мёнхенгладбахской «Боруссии» Флориана Нойхауса, сообщает BavarianFootballWorks со ссылкой на Bild.

Опция выкупа Нойхауса составляет € 40 млн. Чтобы позволить себе трансфер хавбека «Боруссии», мюнхенцы готовы продать полузащитника Корентина Толиссо за хорошую сумму.

Нойхаус видит себя в топ-клубе и хочет уйти из нынешнего коллектива в летнее трансферное окно, «Боруссия» же не горит желанием расставаться с Флорианом, чей контракт рассчитан до 2024 года. На данный момент клуб готов отпустить игрока только за прописанную в соглашении сумму отступных. В услугах Нойхауса также заинтересован мадридский «Реал».

Нойхаус начинал карьеру в «Мюнхене 1860», а за «Боруссию» выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, забил 3 гола, отдал 2 результативные передачи и получил 6 жёлтых карточек.

«Бавария» и «Реал» претендуют на полузащитника мёнхенгладбахской «Боруссии»
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