«Бавария» готова продать Толиссо, чтобы купить Нойхауса

«Бавария» намерена приобрести полузащитника мёнхенгладбахской «Боруссии» Флориана Нойхауса, сообщает BavarianFootballWorks со ссылкой на Bild.

Опция выкупа Нойхауса составляет € 40 млн. Чтобы позволить себе трансфер хавбека «Боруссии», мюнхенцы готовы продать полузащитника Корентина Толиссо за хорошую сумму.

Нойхаус видит себя в топ-клубе и хочет уйти из нынешнего коллектива в летнее трансферное окно, «Боруссия» же не горит желанием расставаться с Флорианом, чей контракт рассчитан до 2024 года. На данный момент клуб готов отпустить игрока только за прописанную в соглашении сумму отступных. В услугах Нойхауса также заинтересован мадридский «Реал».



Нойхаус начинал карьеру в «Мюнхене 1860», а за «Боруссию» выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, забил 3 гола, отдал 2 результативные передачи и получил 6 жёлтых карточек.