«Тоттенхэм» с 1975 года не побеждал на выезде в матчах с «Шеффилд Юнайтед»

В Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» проходит матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 25-я минута матча, счёт 1:0 в пользу лондонцев.



Как сообщает Opta Sport, «шпоры» на выезде не выигрывают у «Шеффилд Юнайтед» в матчах чемпионата Англии с декабря 1975 года. За это время команды провели 7 матчей на стадионе «Брэммел Лэйн»: три матча закончились вничью, и четырежды победу одерживали «клинки».



Последняя встреча команд в АПЛ состоялась 2 июля 2020 года — «Шеффилд Юнайтед» в родных стенах обыграл «Тоттенхэм» со счётом 3:1.



Сегодня счёт был открыт уже на 5-й минуте матча, когда защитник «шпор» Серж Орье после розыгрыша углового здорово выпрыгнул на ближней штанге и головой вколотил мяч в сетку.

Видео гола Сержа Орье

«Тоттенхэм Хотспур» в 17 матчах набрал 30 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиге. «Шеффилд Юнайтед» (5) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (36).