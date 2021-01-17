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Новичок «Локомотива» Пабло рассказал о переговорах с «Краснодаром»

Новичок «Локомотива» Пабло рассказал о переговорах с «Краснодаром»
Футбол / РПЛ 0
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Бразильский защитник Пабло, подписавший контракт с московским «Локомотивом», вспомнил о переговорах с «Краснодаром».

«Да, это правда. У нас был разговор с «Краснодаром» в 2018 году, но тогда я думал, что это не самый благоприятный момент, чтобы уходить. Сейчас я смотрю на многие вещи по-другому. Слежу за российским чемпионатом и вижу, что он очень сильный. Для меня это большая возможность, чтобы развиваться как футболисту и прогрессировать. Чтобы выполнить свою главную задачу – вернуться в сборную Бразилии. Я очень профессиональный человек – так было во всех командах, в которых я играл. Могу заверить, что в «Локомотиве» всё будет так же», — приводит слова Пабло пресс-служба «Локомотива».

Пабло является воспитанником бразильского клуба «Сеара». В 2012 году он перешёл в «Гремио» и провёл там один год, затем отправился в «Аваи». В начале 2015 года защитник добавил в коллекцию своих команд ещё один бразильский клуб — «Понте-Прета». Летом того же года он переехал в Европу, где присоединился к «Бордо».

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