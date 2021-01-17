Гарри Кейн догнал Криштиану Роналду по голам из-за пределов штрафной площади в АПЛ

В Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» проходит матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». После первого тайма счёт 2:0 в пользу лондонцев.



По сообщениям Opta Sport, нападающий «шпор» Гарри Кейн стал 18-м игроком в истории АПЛ, забившим 20 и более голов из-за пределов штрафной площади. По этому показателю 27-летний англичанин догнал экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, а также бывшего форварда «Челси» Джанфранко Дзолу.

Фотографию можно увидеть на странице Opta Sport в "Твиттере".

Видео гола Гарри Кейна в ворота «Шеффилд Юнайтед»

«Тоттенхэм Хотспур» в 17 матчах набрал 30 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиге. «Шеффилд Юнайтед» (5) — на последнем, 20-м месте.