Пабло: задачи «Локомотива» всегда должны быть максимальными — победа в РПЛ и игра в ЛЧ

Бразильский защитник Пабло, подписавший контракт с московским «Локомотивом», заявил, что команда всегда должна бороться за победу в чемпионате России.

«Мои конкуренты в «Локомотиве» Чорлука и Мурило? С Чорлукой я не знаком. Против Мурило играл в 2017 году, когда выступал за «Коринтианс», а он – за «Крузейро». Что касается конкуренции, это абсолютно нормальная вещь, от которой в итоге выиграет команда. Конкуренция нужна, чтобы команда выполнила свои главные задачи. Они всегда должны быть максимальными: победа в чемпионате России и игра в Лиге чемпионов», — приводит слова Пабло пресс-служба «Локомотива».

После 19 туров «Локомотив» занимает восьмое место в таблице РПЛ.

Пабло является воспитанником бразильского клуба «Сеара». В 2012 году он перешёл в «Гремио» и провёл там один год, затем отправился в «Аваи». В начале 2015 года защитник добавил в коллекцию своих команд ещё один бразильский клуб — «Понте-Прета». Летом того же года он переехал в Европу, где присоединился к «Бордо».