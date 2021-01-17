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Юрген Клопп рассказал об отказе возглавить «Манчестер Юнайтед»

Юрген Клопп рассказал об отказе возглавить «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 19-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» рассказал об отказе возглавить манкунианцев.

«Я никогда не думал что-то в духе: «А как всё могло бы сложиться в Манчестере?» Ни на секунду не задумывался об этом, потому что мне хорошо в «Ливерпуле». Я нахожусь на своём месте. В Ливерпуле даже погода лучше, чем в Манчестере!

Мы общаемся с Алексом Фергюсоном. Он написал мне сообщение с текстом: «Это мой новый номер». И для меня подобное — большая честь. У нас действительно хорошие отношения с шотландцем.

С моей точки зрения, мы были друзьями, мы оба работали ради чего-то хорошего. Но он хочет, чтобы сегодня победил «Манчестер Юнайтед», а я – за «Ливерпуль». Всё возможно, но вне зависимости от результата останемся друзьями», – цитирует Клоппа Daily Mail.

Сегодня, 17 января, состоится встреча лидеров АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого матча.

Манкунианцы в 17 матчах набрали 36 очков и единолично возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Подопечные Юргена Клоппа, набрав 33 очка, занимают третье место.

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