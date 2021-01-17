Невероятный гол Н'Домбеле в матче с «Шеффилд Юнайтед». Видео

В Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» завершился матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Матч завершился победой подопечных Жозе Моуринью со счётом 3:1.
На 62-й минуте матча полузащитник «шпор» Тангай Н'Домбеле в левой части штрафной получил мяч от вингера Стивена Бергвейна и, находясь боком к воротам, выполнил какой-то невероятный удар — мяч полетел по высокой дуге и оказался в сетке, едва не ударившись в штангу.
Видео невероятного гола Н'Домбеле
Это уже третий гол 24-летнего француза в нынешнем сезоне АПЛ.
«Тоттенхэм Хотспур» в 18 матчах набрал 33 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиге. «Шеффилд Юнайтед» (5) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (36).
- 17 января 2021
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