«Динамо» проиграло «Леху» на сборах в Турции
В товарищеском матче на сборах в Белеке (Турция) познаньский «Лех» переиграл московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:0.
Оба гола польской команды были забиты в первом тайме. Нападающий Филип Шимчак отправил мяч в ворота «Динамо» на 21-й и 26-й минутах.
12 января футболисты и тренерский штаб «Динамо» вылетели из Москвы в Турцию на первый зимний тренировочный сбор. Всего на сбор отправились 29 футболистов. Динамовцы будут готовиться в Белеке до 22 января. Помимо «Леха» москвичи сыграют с «Ракувом» (21 января).
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место, на 11 очков отставая от лидера турнира «Зенита» (41). В тройку лучших также входят московские ЦСКА (37) и «Спартак» (35).
Рекомендуем вам
- 17 января 2021
-
19:49
-
19:38
-
19:33
-
19:32
-
19:25
-
19:18
-
19:03
-
19:02
-
18:57
-
18:55
-
18:51
-
18:43
-
18:42
-
18:34
-
18:24
-
18:23
-
18:11
-
18:09
-
18:02
-
17:58
-
17:48
-
17:44
-
17:37
-
17:31
-
17:28
-
17:25
-
17:24
-
17:10
-
17:04
-
16:46
-
16:30
-
16:25
-
16:21
-
15:45
-
15:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам