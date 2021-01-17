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«Динамо» проиграло «Леху» на сборах в Турции

«Динамо» проиграло «Леху» на сборах в Турции
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на сборах в Белеке (Турция) познаньский «Лех» переиграл московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:0.

Оба гола польской команды были забиты в первом тайме. Нападающий Филип Шимчак отправил мяч в ворота «Динамо» на 21-й и 26-й минутах.

12 января футболисты и тренерский штаб «Динамо» вылетели из Москвы в Турцию на первый зимний тренировочный сбор. Всего на сбор отправились 29 футболистов. Динамовцы будут готовиться в Белеке до 22 января. Помимо «Леха» москвичи сыграют с «Ракувом» (21 января).

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место, на 11 очков отставая от лидера турнира «Зенита» (41). В тройку лучших также входят московские ЦСКА (37) и «Спартак» (35).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
17 января 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
0 : 2
Лех П
Познань, Польша
0:1 Шимчак – 21'   0:2 Шимчак – 26'
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