«Динамо» проиграло «Леху» на сборах в Турции

В товарищеском матче на сборах в Белеке (Турция) познаньский «Лех» переиграл московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:0.

Оба гола польской команды были забиты в первом тайме. Нападающий Филип Шимчак отправил мяч в ворота «Динамо» на 21-й и 26-й минутах.

12 января футболисты и тренерский штаб «Динамо» вылетели из Москвы в Турцию на первый зимний тренировочный сбор. Всего на сбор отправились 29 футболистов. Динамовцы будут готовиться в Белеке до 22 января. Помимо «Леха» москвичи сыграют с «Ракувом» (21 января).

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место, на 11 очков отставая от лидера турнира «Зенита» (41). В тройку лучших также входят московские ЦСКА (37) и «Спартак» (35).