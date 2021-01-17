Чанов высказался о возвращении Крамаренко в ЦСКА

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал назначение тренера вратарей сборной Азербайджана Дмитрия Крамаренко в ЦСКА.
«В ЦСКА вернулся очередной воспитанник. Не удивился этой новости, а чему тут удивляться-то? Мы пересекались в далёких 2000-х, у нас сохранились прекрасные отношения: встречаемся и созваниваемся, когда Дима приезжает в Москву.
Как отношусь к назначению Крамаренко? Да никак. Время всё покажет. Видел новости, что могут приехать ребята из Беларуси, но клуб решил иначе. Это решение руководства. Со мной из ЦСКА никто не связывался», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Во время игровой карьеры Крамаренко выступал за ЦСКА, «Динамо», «Торпедо» и другие клубы, а с 1992 по 2005 год защищал цвета сборной Азербайджана. В качестве тренера экс-голкипер работал в «Габале», «Нефтчи», академии ЦСКА и сборной Азербайджана.
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