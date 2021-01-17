«Кротоне» разгромил «Беневенто», но остался на последнем месте в Серии А
В Кротоне на стадионе «Энцио Шида» завершился очередной матч 18-го тура Серии А. «Кротоне» на своём поле разгромил «Беневенто» со счётом 4:1.
Уже на 4-й минуте защитник гостей Камил Глик отправил мяч в свои ворота. На 29-й минуте Симеон Нванкво удвоил преимущество «Кротоне». Он же в начале второго тайма сделал счёт крупным. На 65-й минуте Милош Вулич забил четвёртый мяч, а в концовке Яго Фальке сократил отставание в счёте.
«Кротоне» одержал лишь третью победу в сезоне и набрал 12 очков в 18 матчах. Команда остаётся на последнем месте в турнирной таблице Серии А, но теперь от спасительной 17-й строчки «Кротоне» отделяют два очка. «Беневенто» (21) занимает 11-е место, команда потерпела уже второе поражение подряд.
Италия - Серия А. 18-й тур
17 января 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Кротоне
Кротоне
Окончен
4 : 1
Беневенто
Беневенто
1:0 Глик – 4' (автогол) 2:0 Нванкво – 29' 3:0 Нванкво – 54' 4:0 Вулич – 65' 4:1 Фальке – 82'
Удаления: нет / Сау – 66'
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