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Серхио Рамос не перейдёт из «Реала» в «ПСЖ» из-за джентльменского соглашения клубов

Серхио Рамос не перейдёт из «Реала» в «ПСЖ» из-за джентльменского соглашения клубов
Футбол / Испания 0

Капитан «Реала» Серхио Рамос не перейдёт из испанского клуба в «ПСЖ», сообщает Get French Football News. По данным источника, парижане не будут пытаться подписать игрока, несмотря на интерес к футболисту. Дело в том, что у «Реала» и «ПСЖ» есть джентльменское соглашение, не позволяющее клубам переманивать друг у друга футболистов.

Поэтому Рамос может оказаться в «ПСЖ» лишь в том случае, если «Реал» подпишет кого-то из игроков парижского клуба.

Контракт Рамоса с «Реалом» истекает летом 2021 года. Пока стороны так и не договорились о продлении договора.

В нынешнем сезоне 34-летний футболист в 14 матчах Примеры забил два мяча.

Ранее сообщалось, что Серхио Рамосом интересуется «Манчестер Сити». Футболист может вести переговоры с другими клубами с 1 января.

Серхио Рамос играл в матче Суперкубка Испании на обезболивающих
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