«Бавария» обыграла «Файбург» и упрочила лидерство в Бундеслиге
В Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» завершился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги. «Бавария» на своём поле обыграла «Фрайбург» со счётом 2:1.
Уже на 7-й минуте Роберт Левандовски вывел хозяев вперёд, забив с передачи Томаса Мюллера. На 62-й минуте Нильс Петерсен восстановил равновесие в счёте, но за 15 минут до конца Мюллер принёс своей команде победу, результативную передачу отдал Лерой Зане.
«Бавария» набрала 36 очков в 16 матчах. Мюнхенцы занимают первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая «РБ Лейпциг», занимающий второе место, на четыре очка. «Фрайбург» (23) занимает восьмое место в турнирной таблице.
В следующем туре «Бавария» сыграет в гостях с «Аугсбургом», а «Фрайбург» будет принимать «Айнтрахт».
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