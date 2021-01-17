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«Бавария» обыграла «Файбург» и упрочила лидерство в Бундеслиге

«Бавария» обыграла «Файбург» и упрочила лидерство в Бундеслиге
Футбол / Германия 0

В Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» завершился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги. «Бавария» на своём поле обыграла «Фрайбург» со счётом 2:1.

Уже на 7-й минуте Роберт Левандовски вывел хозяев вперёд, забив с передачи Томаса Мюллера. На 62-й минуте Нильс Петерсен восстановил равновесие в счёте, но за 15 минут до конца Мюллер принёс своей команде победу, результативную передачу отдал Лерой Зане.

«Бавария» набрала 36 очков в 16 матчах. Мюнхенцы занимают первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая «РБ Лейпциг», занимающий второе место, на четыре очка. «Фрайбург» (23) занимает восьмое место в турнирной таблице.

В следующем туре «Бавария» сыграет в гостях с «Аугсбургом», а «Фрайбург» будет принимать «Айнтрахт».

Германия - Бундеслига. 16-й тур
17 января 2021, воскресенье. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Левандовски – 7'   1:1 Петерсен – 62'   2:1 Мюллер – 74'
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