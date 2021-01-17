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«Аталанта» — «Дженоа»: Миранчук остался в запасе, Шомуродов выйдет в основе

«Аталанта» — «Дженоа»: Миранчук остался в запасе, Шомуродов выйдет в основе
Футбол / Италия 0

Стали известны стартовые составы «Аталанта» и «Дженоа» на матч 18-го тура чемпионата Италии. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начнёт матч на скамейке запасных. Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов выйдет на поле в стартовом составе.

«Аталанта»: Голлини, Госенс, Джимсити, Толои, Хатебур, Де Рон, Паломино, Малиновский, Фройлер, Иличич, Сапата.

Запасные: Росси, Спортьелло, Ромеро, Шутало, Депаоли, Кальдара, Ламмерс, Мехле, Миранчук, Муриэль, Пессина, Руджери.

«Дженоа»: Перин, Кришито, Радованович, Мазьелло, Дзаппакоста, Зайц, Бадель, Пьяца, Стротман, Чиборра, Шомуродов.

Запасные: Маркетти, Палеари, Бани, Бехрами, Гильоне, Голданига, Думбравану, Лерагер, Мелегони, Онгюэн, Пандев, Ровелла.

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