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Месут Озил попрощался с игроками и сотрудниками лондонского «Арсенала»

Месут Озил попрощался с игроками и сотрудниками лондонского «Арсенала»
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил в ближайшее время станет игроком «Фенербахче».

По сообщениям Sky Sports, 32-летний немецкий футболист уже попрощался с игроками и сотрудниками лондонского клуба. В скором времени он вылетит в Стамбул и пройдёт медосмотр перед переходом в «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что «канониры» и Месут Озил достигли соглашения о досрочном разрыве контракта.

Срок действия контракта Озила с «Арсеналом» истекает в июне. Зарплата немца составляет почти € 395 тыс. в неделю. Озил выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года, однако с марта 2020 года он не выходил на поле. Месут не был включён в заявку «Арсенала» на первую часть сезона в АПЛ. В последние недели немец тренировался отдельно от основного состава.

Месут Озил и «Арсенал» достигли соглашения о досрочном расторжении контракта
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