Месут Озил намекнул на переход в «Фенербахче»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил опубликовал новую запись в своём «твиттере». Футболист выложил картинку со своими инициалами, окрашенными в цвета турецкого «Фенербахче». Ожидается, что в ближайшее время будет официально объявлено о переходе игрока в стамбульский клуб.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Озила.
По сообщениям Sky Sports, 32-летний немецкий футболист уже попрощался с игроками и сотрудниками лондонского клуба. В скором времени он вылетит в Стамбул и пройдёт медосмотр перед переходом в «Фенербахче».
Ранее сообщалось, что «канониры» и Месут Озил достигли соглашения о досрочном разрыве контракта.
Срок действия контракта Озила с «Арсеналом» истекает в июне. Зарплата немца составляет почти € 395 тыс. в неделю. Озил выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года, однако с марта 2020 года он не выходил на поле. Месут не был включён в заявку «Арсенала» на первую часть сезона в АПЛ. В последние недели немец тренировался отдельно от основного состава.
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