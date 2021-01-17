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Игроки «Зенита» в Дубае устроили Азмуну праздничный коридор

Игроки «Зенита» в Дубае устроили Азмуну праздничный коридор
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Зенита» в «Инстаграме» выложила видео, в котором нападающего санкт-петербургской команды Сердара Азмуна встречают одноклубники на сборах в Дубае.

Иранского нападающего тепло поприветствовали партнёры по команде, после чего ему устроили праздничный коридор. 1 января Азмуну исполнилось 26 лет, однако одноклубники смогли поздравить форварда только сейчас.

Азмун в прошлом году помог «Зениту» впервые в своей истории завоевать сразу три национальных трофея. Сначала сине-бело-голубые стали чемпионами России, а затем завоевали Кубок и Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне 26-летний Азмун принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Азмун занял второе место в голосовании за лучшего футболиста Азии в 2020 году.

Сердар Азмун занял второе место в голосовании за лучшего футболиста Азии в 2020 году
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