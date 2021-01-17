Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Аякс» с Промесом обыграл «Фейеноорд»

«Аякс» с Промесом обыграл «Фейеноорд»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 17-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский «Аякс» переиграл роттердамский «Фейеноорд». Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 22-й минуте встречи забил полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх, ему ассистировал нападающий Себастьен Аллер. Бывший форвард «Спартака» Квинси Промес выходил на поле в стартовом составе и покинул поле на 73-й минуте, его заменил Эдсон Альварес.

«Аякс», набрав 41 очко, лидирует в турнирной таблице Эредивизии.

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов ранее сообщил о переговорах по поводу возвращения в московский клуб Квинси Промеса. Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. С 2019 года Промес выступает за амстердамский клуб.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 17-й тур
17 января 2021, воскресенье. 18:45 МСК
Аякс
Амстердам
Окончен
1 : 0
Фейеноорд
Роттердам
1:0 Гравенберх – 22'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021