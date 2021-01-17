«Аякс» с Промесом обыграл «Фейеноорд»

В матче 17-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский «Аякс» переиграл роттердамский «Фейеноорд». Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 22-й минуте встречи забил полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх, ему ассистировал нападающий Себастьен Аллер. Бывший форвард «Спартака» Квинси Промес выходил на поле в стартовом составе и покинул поле на 73-й минуте, его заменил Эдсон Альварес.
«Аякс», набрав 41 очко, лидирует в турнирной таблице Эредивизии.
Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов ранее сообщил о переговорах по поводу возвращения в московский клуб Квинси Промеса. Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. С 2019 года Промес выступает за амстердамский клуб.
- 17 января 2021
-
21:19
-
21:06
-
20:40
-
20:36
-
20:30
-
20:29
-
20:16
-
19:49
-
19:38
-
19:33
-
19:32
-
19:25
-
19:18
-
19:03
-
19:02
-
18:57
-
18:55
-
18:51
-
18:43
-
18:42
-
18:34
-
18:24
-
18:23
-
18:11
-
18:09
-
18:02
-
17:58
-
17:48
-
17:44
-
17:37
-
17:31
-
17:28
-
17:25
-
17:24
-
17:10