«Арсенал» сыграл вничью в товарищеском матче с клубом из Сербии

«Арсенал» провёл на сборах в Турции товарищеский матч. Футболисты из Тулы встретились с сербским клубом «Бачка Топола». Встреча, проходившая в Белеке, закончилась со счётом 0:0.

«Бачка Топола» выступает в высшем дивизионе чемпионата страны. После 19 туров команда занимает восьмое место в турнирной таблице. Соревнования в Сербии возобновятся 6 февраля.

Следующий товарищеский матч «Арсенал» проведёт 23 января. В этот день туляки сыграют с «Нови Пазаром».

«Арсенал» завершил первую часть сезона на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. Туляки в 19 турах набрали 14 очков. От зоны вылета они находятся в одном очке. Сезон в РПЛ возобновится в конце февраля.