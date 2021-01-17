«Арсенал» сыграл вничью в товарищеском матче с клубом из Сербии
«Арсенал» провёл на сборах в Турции товарищеский матч. Футболисты из Тулы встретились с сербским клубом «Бачка Топола». Встреча, проходившая в Белеке, закончилась со счётом 0:0.
«Бачка Топола» выступает в высшем дивизионе чемпионата страны. После 19 туров команда занимает восьмое место в турнирной таблице. Соревнования в Сербии возобновятся 6 февраля.
Следующий товарищеский матч «Арсенал» проведёт 23 января. В этот день туляки сыграют с «Нови Пазаром».
«Арсенал» завершил первую часть сезона на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. Туляки в 19 турах набрали 14 очков. От зоны вылета они находятся в одном очке. Сезон в РПЛ возобновится в конце февраля.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
17 января 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал Т
Тула, Россия
Окончен
0 : 0
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
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