«Давай, Мо!» Ловрен показал, как болеет за Салаха в матче «Ливерпуль» — «МЮ»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию, на которой он на сборе смотрит матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».

«Давай, Мо!» — подписал хорватский футболист снимок. Ловрен дружит с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

Перед началом сезона-2020/2021 хорват перешёл в «Зенит». В составе мерсисайдцев Ловрен и Салах — чемпионы Англии (сезон-2019/2020), победители Лиги чемпионов УЕФА (сезон-2018/2019), обладатели Суперкубка УЕФА (2019).

«Манчестер Юнайтед» в 17 встречах набрал 36 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (33) — на 3-м месте. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.