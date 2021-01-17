«Давай, Мо!» Ловрен показал, как болеет за Салаха в матче «Ливерпуль» — «МЮ»
Защитник «Зенита» Деян Ловрен на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию, на которой он на сборе смотрит матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».
«Давай, Мо!» — подписал хорватский футболист снимок. Ловрен дружит с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.
Перед началом сезона-2020/2021 хорват перешёл в «Зенит». В составе мерсисайдцев Ловрен и Салах — чемпионы Англии (сезон-2019/2020), победители Лиги чемпионов УЕФА (сезон-2018/2019), обладатели Суперкубка УЕФА (2019).
«Манчестер Юнайтед» в 17 встречах набрал 36 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (33) — на 3-м месте. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Встреча дня в Дубае». «Зенит» опубликовал фото Ловрена с ван Дейком
Рекомендуем вам
- 17 января 2021
-
21:19
-
21:06
-
20:40
-
20:36
-
20:30
-
20:29
-
20:16
-
19:49
-
19:38
-
19:33
-
19:32
-
19:25
-
19:18
-
19:03
-
19:02
-
18:57
-
18:55
-
18:51
-
18:43
-
18:42
-
18:34
-
18:24
-
18:23
-
18:11
-
18:09
-
18:02
-
17:58
-
17:48
-
17:44
-
17:37
-
17:31
-
17:28
-
17:25
-
17:24
-
17:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам