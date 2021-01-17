Сульшер — о матче с «Ливерпулем»: некоторые футболисты «МЮ» не сыграли на своём уровне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 19-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:0).
«Этот результат будет хорошим для нас, только если мы выиграем следующий матч. Я считаю, что сегодня мы были ближе к победе, особенно если вспомнить те опасные моменты, которые были у нас во втором тайме. Но опять же, сегодня мы играли очень хорошо. Я разочарован. Но всё же ничья — это нормально, если потом мы сможем победить в следующем матче.
Ближе к концу встречи мы были опаснее соперника. В первом тайме мы были сами не свои — у нас не было ни самообладания, ни попыток навязать сопернику свою игру.
На протяжении всего матча мы старались прогрессировать. Мы расстроены не только результатом, но и нашей игрой. Я знаю, что мои футболисты могут играть лучше.
Нужно отдать должное «Ливерпулю» – они играли в двумя центральными полузащитниками в обороне, но защищались так же хорошо, как и раньше. Это показывает качество их команды», — цитирует норвежца BBC.
«Манчестер Юнайтед» в 18 матчах набрал 36 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (33) — на 3-м месте.
- 17 января 2021
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