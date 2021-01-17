Марио Фернандес рассказал о свадебном путешествии в Бразилии

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о свадебном путешествии со своей супругой Марьяной.

«В Бразилии мы на три дня отправились в свадебное путешествие в провинцию Сан-Паулу. Потом вернулись и 25 декабря отпраздновали Рождество с моей семьёй, после чего поехали в дом родителей супруги. Пробыли там какое-то время и дальше уже отдыхали в Сан-Каэтану. Играл с друзьями в футбол, теннисбол, тренировался, чтобы легче дались первые нагрузки на сборах.



Поздравления в соцсетях? Я не человек соцсетей, у меня их больше нет. Но, пользуясь случаем, благодарю всех за тёплые слова. Соцсети были, но я уже давно ими не пользуюсь. Марьяна очень спокойна в этом отношении, но я не люблю выставлять личную жизнь напоказ, быть на виду. Это не мой стиль», — приводит слова Фернандеса пресс-служба ЦСКА.