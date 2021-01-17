Голкипер сборной Казахстана покинет «Ордабасы»

Голкипер «Ордабасы» Владимир Плотников во время зимнего межсезонья покинет команду, сообщает Metaratings.kz. По данным источника, футболист решил сменить команду.

В минувшем сезоне голкипер провёл в чемпионате Казахстана 12 матчей и пропустил 13 мячей.

Ранее 34-летний футболист выступал за «Кайрат». Этот клуб он покинул по окончании прошлого сезона.

Плотников в 2020 году неоднократно вызывался в сборную Казахстана. Голкипер попадал в заявку при бывшем наставнике сборной Михале Билеке. Всего он провёл за сборную два матча.

По окончании прошлого розыгрыша Лиги наций сборная Казахстана сменила главного тренера. Команду в итоге возглавил Талгат Байсуфинов. Контракт с Билеком был расторгнут по обоюдному согласию сторон.