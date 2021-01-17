Голкипер сборной Казахстана покинет «Ордабасы»
Голкипер «Ордабасы» Владимир Плотников во время зимнего межсезонья покинет команду, сообщает Metaratings.kz. По данным источника, футболист решил сменить команду.
В минувшем сезоне голкипер провёл в чемпионате Казахстана 12 матчей и пропустил 13 мячей.
Ранее 34-летний футболист выступал за «Кайрат». Этот клуб он покинул по окончании прошлого сезона.
Плотников в 2020 году неоднократно вызывался в сборную Казахстана. Голкипер попадал в заявку при бывшем наставнике сборной Михале Билеке. Всего он провёл за сборную два матча.
По окончании прошлого розыгрыша Лиги наций сборная Казахстана сменила главного тренера. Команду в итоге возглавил Талгат Байсуфинов. Контракт с Билеком был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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