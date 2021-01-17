Кейн: Жозе Моуринью никогда не говорил нам, что мы должны играть от обороны

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн прокомментировал победу «шпор» в матче 19-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (3:1).



«Фантастический матч. Мы начали очень хорошо, действовали агрессивно и даже после того, как счёт стал 2:0 в нашу пользу, были готовы идти вперёд. Во втором тайме, когда они забили, мы не паниковали. Тангай Н'Домбеле забил фантастический гол, и после мы полностью контролировали матч, чего не делали в последние несколько недель.



Жозе Моуринью никогда не говорил нам, что мы должны играть от обороны. Дело в игроках – это у нас был настрой довести матч до победы. Игроки должны брать на себя ответственность, что мы и сделали сегодня.



Сегодня была пара моментов, с которыми я мог бы справиться лучше, но самое главное — это победа. Любой другой результат может исключить нас из гонки за титул. Именно поэтому в последнее время мы были разочарованы своим положением в таблице», — цитирует англичанина BBC.

Видео гола Гарри Кейна в матче с «Шеффилд Юнайтед»

«Тоттенхэм» в 18 матчах набрал 33 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиге. «Шеффилд Юнайтед» (5) — на последнем, 20-м месте.