«Аталанта» Миранчука сыграла вничью с «Дженоа» Шомуродова
В матче 18-го тура итальянской Серии А «Аталанта» сыграла вничью с «Дженоа». Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 0:0.
«Аталанта» нанесла 19 ударов по воротам (два — в створ), «Дженоа» — семь ударов по воротам (три — в створ).
Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов вышел на поле в стартовом составе и сыграл весь матч. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных. Он появился на поле на 66-й минуте, заменив украинского полузащитника Руслана Малиновского.
«Аталанта» набрала 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дженоа» (15) располагается на 16-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (40).
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