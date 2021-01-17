«Интер» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч Серии А

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Ювентуса» на матч 18-го тура итальянской Серии А.

«Интер»: Ханданович, Бастони, Де Врей, Хакими, Шкриньяр, Янг, Барелла, Видаль, Брозович, Мартинес, Лукаку.

Запасные: Раду, Дармиан, Раноккья, Пинамонти, Паделли, Коларов, Сенси, Фаджоли, Эриксен, Гальярдини, Перишич, Санчес.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бонуччи, Кьеллини, Фработта, Рабьо, Рэмзи, Бентанкур, Кьеза, Роналду, Мората.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Гарофани, Демираль, Ди Пардо, Драгусин, Артур, Раноккья, Маккенни, Бернардески, Кулушевски.