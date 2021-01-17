«Фенербахче» объявил о работе над переходом Озила, игрок прилетел в Турцию

Полузащитника «Арсенала» Месут Озил прилетел в Стамбул, чтобы завершить переход в турецкий клуб «Фенербахче». Немецкий футболист уже сфотографировался в шарфе нового клуба.

«Заявление: наш клуб привёз Озила в Стамбул, чтобы завершить его трансфер», — говорится в «твиттере» «Фенербахче».

Запись можно посмотреть в «твиттере» турецкого клуба.

Ранее сообщалось, что «канониры» и Месут Озил достигли соглашения о досрочном разрыве контракта.

Срок действия контракта Озила с «Арсеналом» истекает в июне. Зарплата немца составляет почти € 395 тыс. в неделю. Озил выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2013 года, однако с марта 2020 года он не выходил на поле. Месут не был включён в заявку «Арсенала» на первую часть сезона в АПЛ. В последние недели немец тренировался отдельно от основного состава.