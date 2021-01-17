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«Валенсия» и «Вильярреал» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

«Валенсия» и «Вильярреал» вышли в 1/8 финала Кубка Испании
Футбол / Испания 0

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Валенсия» обыграла «Алькоркон». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Санто Доминго» в Алькорконе и завершилась со счётом 2:0.

Голы забили Коба Куандреди и Ману Вальехо. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев в матче не участвовал.

В параллельном матче «Вильярреал» вырвал победу у «Тенерифе» (1:0). Победный гол на 90-й минуте забил Фернандо Ниньо.

«Валенсия» и «Вильярреал» вышли в 1/8 финала Кубка Испании, соперники обоих клубов определятся в результате жеребьёвки. В стадию, где сыграют 16 лучших команд турнира, уже пробились «Вальядолид», «Навалькальнеро», «Гранада», «Альмерия», «Севилья», «Жирона», «Бетис», «Осасуна», «Леванте» и «Райо Вальекано».

Кубок Испании. 1/16 финала
17 января 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Алькоркон
Алькоркон
Окончен
0 : 2
Валенсия
Валенсия
0:1 Куандреди – 12'   0:2 Вальехо – 76'
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