«Валенсия» и «Вильярреал» вышли в 1/8 финала Кубка Испании

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Валенсия» обыграла «Алькоркон». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Санто Доминго» в Алькорконе и завершилась со счётом 2:0.

Голы забили Коба Куандреди и Ману Вальехо. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев в матче не участвовал.



В параллельном матче «Вильярреал» вырвал победу у «Тенерифе» (1:0). Победный гол на 90-й минуте забил Фернандо Ниньо.

«Валенсия» и «Вильярреал» вышли в 1/8 финала Кубка Испании, соперники обоих клубов определятся в результате жеребьёвки. В стадию, где сыграют 16 лучших команд турнира, уже пробились «Вальядолид», «Навалькальнеро», «Гранада», «Альмерия», «Севилья», «Жирона», «Бетис», «Осасуна», «Леванте» и «Райо Вальекано».