Йович за 32 минуты забил за «Айнтрахт» столько же голов, сколько в 32 матчах за «Реал»

Форвард мадридского «Реала» Лука Йович, перешедший в «Айнтрахт» на правах аренды, в первом матче за немецкий клуб оформил дубль. Йович помог своей команде победить в матче 16-го тура «Шальке-04» (3:1). При этом форвард провёл на поле всего 32 минуты с учётом компенсированного времени.

Йович также забил два мяча за «Реал». Но для этого сербскому форварду понадобилось провести 32 матча за «Реал».

Йович перешёл в мадридский «Реал» из франкфуртского «Айнтрахта» в 2019 году за € 63 млн. В сезоне-2020/2021 из-за различных травм форвард пропустил 13 матчей. В нынешнем сезоне Йович принял участие в 4 матчах испанской Примеры и результативными действиями не отметился.

«Айнтрахт» одержал четвёртую победу подряд и набрал 23 очка, поднявшись на девятое место в турнирной таблице. «Шальке-04» (7) занимает последнее, 16-е место.