Точилин покинул «Сочи» и стал главным тренером подмосковного «Олимпа»

Руководитель селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин назначен главным тренером долгопрудненского «Олимпа».
«Александр Точилин покидает футбольный клуб «Сочи». С января 2021 года Александр Васильевич возглавит подмосковный „Олимп“. В «Сочи» Точилин работал с самых первых дней существования клуба в качестве главного тренера. Последний год специалист возглавлял селекционный отдел клуба», — говорится в сообщении пресс-службы «Сочи».
В марте Точилина назначили на пост главы селекционно-аналитического отдела «Сочи». Точилин возглавлял «Сочи» с 2018 года и был уволен в ноябре 2019 года.
Сообщалось, что агент Дмитрий Селюк лоббирует экс-футболиста «Манчестер Сити» Яя Туре на пост главы селекции «Сочи». Затем президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал, что Туре войдёт в тренерский штаб «Олимпика».
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