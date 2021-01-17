Манджукич прилетел в Италию, чтобы подписать контракт с «Миланом»

Хорватский форвард Марио Манджукич прилетел в Италию перед переходом в Милан, сообщает Football Italia. Экс-нападающий «Ювентуса» прилетел в аэропорт Линате, расположенный в Милане, на частном самолёте. Его там застали журналисты.

Сразу после приземления Манджукича отвезли в отель. Завтра, 18 января, он пройдёт медосмотр, после чего сможет подписать контракт с «Миланом».

Летом сообщалось, что форвард был близок к переходу в московский «Локомотив».

Бывший нападающий «Ювентуса» и «Баварии» является свободным агентом после того, как 5 июля 2020 года разорвал контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль», за который в 10 встречах забил 1 гол.

«Милан» лидирует в Серии А, набрав 40 очков в 17 матчах. Второе место занимает «Интер» (37).