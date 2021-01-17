Манджукич прилетел в Италию, чтобы подписать контракт с «Миланом»
Хорватский форвард Марио Манджукич прилетел в Италию перед переходом в Милан, сообщает Football Italia. Экс-нападающий «Ювентуса» прилетел в аэропорт Линате, расположенный в Милане, на частном самолёте. Его там застали журналисты.
Сразу после приземления Манджукича отвезли в отель. Завтра, 18 января, он пройдёт медосмотр, после чего сможет подписать контракт с «Миланом».
Летом сообщалось, что форвард был близок к переходу в московский «Локомотив».
Бывший нападающий «Ювентуса» и «Баварии» является свободным агентом после того, как 5 июля 2020 года разорвал контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль», за который в 10 встречах забил 1 гол.
«Милан» лидирует в Серии А, набрав 40 очков в 17 матчах. Второе место занимает «Интер» (37).
Стала известна зарплата Марио Манджукича в «Милане»
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