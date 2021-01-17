Гол в девятку в матче «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Видео

В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Идёт 65-я минута матча, счёт 2:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.



На 56-й минуте хозяева увеличили своё преимущество — полузащитник Илкай Гюндоган отобрал мяч у чужой штрафной, продвинулся на несколько шагов и нанёс неотразимый удар в верхний правый угол ворот.

Видео неотразимого удара Илкая Гюндогана

Для 30-летнего немца это уже четвёртый гол в 12 матчах АПЛ сезона-2020/2021.



«Манчестер Сити» в 16 матчах набрал 32 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (23) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (37).