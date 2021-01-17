Точилин: сейчас в Сочи появилась команда, которой можно гордиться

Бывший руководитель селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин, назначенный главным тренером долгопрудненского «Олимпа», попрощался с болельщиками сочинской команды.
«Дорогие болельщики, вот и пришло время прощаться. Когда я приезжал в этот город, мы начинали создавать клуб практически на ровном месте. Было непросто. Но с первой игры со «Спартаком-2» вы доказали, что городу нужен футбол. Я увидел, как здесь соскучились по этой игре. С каждым последующим матчем вас становилось всё больше и больше, клуб начинали узнавать. За этим было приятно наблюдать.
Потом мы заслужили повышение в классе, дебютировали в РПЛ. Вы встречали нас в аэропорту, радовались первым победам, поддерживали в трудную минуту. Я очень рад, что в моей тренерской карьере было это время. И никогда не забуду тех, моментов, что мы пережили вместе. Сейчас у вас в городе появилась команда, которой можно гордиться. Я покидаю клуб, но частичка моего сердца и души всегда будет с вами! Спасибо вам за это время в Сочи! Это было круто! Желаю вам только побед и достижения высоких целей! Ещё раз благодарю всех, кто неравнодушен к футбольному клубу «Сочи»! Спасибо!» — приводит слова Точилина пресс-служба «Сочи».
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