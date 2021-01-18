Шварц прокомментировал проигрыш «Динамо» в матче с «Лехом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о первом товарищеском матче на сборах с польским «Лехом» (0:2).



«Это была интенсивная игра с хорошими отрезками. К пропущенным голам привели индивидуальные ошибки, немного не повезло в тех моментах. Но в целом не могу сказать, что недоволен матчем.



Сейчас у команды насыщенные занятия, и нам было важно равномерно распределить нагрузку после первой тренировочной недели. Результат не столь принципиален. Важно было посмотреть на те игровые принципы, что мы наигрываем.



Почему Себастиан Шиманьски вышел только во втором тайме? Дело в том, что контроль нагрузки на игроков — это важный момент в подготовке, и сейчас мы подводим ребят к следующему этапу их функционального состояния. Поэтому Себа, как и все остальные, сыграл один тайм.



Я считаю, что Кутицкий и Липовой хорошо проявили себя во втором тайме. Кутицкий сыграл правого крайнего защитника, Липовой первый раз при мне вышел на поле на правом фланге. Для этих парней важно привыкнуть к интенсивности матчей», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

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