Стоунс: постоянно работаю на тренировках над тем, чтобы забивать голы

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс прокомментировал результат матча 19-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (4:0). 26-летний защитник отличился дублем в этом матче.
«Я очень давно не забивал два гола в одном матче! Мой последний гол был в матче Кубка лиги с „Манчестер Юнайтед“, это я знаю. Я работаю над тем, чтобы забивать голы, мне нужно вносить свой вклад в победы. Сегодня мои старания материализовались в голы, и таким образом окупилась тяжелая работа на тренировках.
Кевин Де Брюйне протяжении многих лет пребывания в „Манчестер Сити“ совершал гениальные передачи. Иногда думаешь: „Я не знаю, как он это сделал“. В этот раз подобная передача прилетела прямо ко мне — это то, о чём мы можем только мечтать. Кажется, что он может делать подобное, когда захочет», — цитирует Стоунса BBC.
Видео гола Джона Стоунса с передачи Кевина Де Брёйне
«Манчестер Сити» в 17 матчах набрал 35 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (23) — на 13-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Юнайтед» (37).
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