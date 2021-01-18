«Ювентус» проиграл «Интеру»

В матче 18-го тура итальянской Серии А «Интер» переиграл «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 2:0.
На 13-й минуте полузащитник «Интера» Артуро Видаль открыл счёт. Николо Барелла остался без присмотра на правом краю чужой штрафной и навесил в центр на линию вратарской, откуда Видаль в борьбе с Данило ударом головой отправил мяч точно в цель.
В начале второго тайма отличился уже сам Барелла. Алессандро Бастони исполнил великолепную длинную передачу со своей половины поля к чужой штрафной, после чего Барелла выбежал один на один и прицельно пробил под перекладину ворот Щенсны.
«Интер» в 18 матчах набрал 40 очков и догнал «Милан» (40) в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» (33) занимает пятое место.
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