Тарасов рассказал, в каком случае готов начать политическую карьеру
Бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о своих политических амбициях. Ранее футболист в интервью «Чемпионату» признался, что ему интересна политическая карьера.
«Не изменилось ли желание? Нет, просто сейчас об этом не думаю, но я не против. Мне интересно, но надо понять, вникать, углубляться в это дело, чтобы не быть дураком бестолковым: ни бе, ни ме не понимать ничего.
Надо понять, буду ли я приносить пользу людям, реализовывать хорошие идеи. Надо идти и что-то делать, помогать людям. С таким посылом я готов идти, а просто числиться не готов», — сказал Тарасов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью с Тарасовым выйдет на «Чемпионате» сегодня, 18 января.
Тарасов рассказал, почему вступился за мужчину, которого посадили за убийство педофила
Рекомендуем вам
- 18 января 2021
-
09:27
-
09:19
-
09:15
-
08:55
-
08:46
-
08:30
-
08:25
-
08:00
-
08:00
-
07:08
-
06:18
-
05:34
-
05:12
-
04:57
-
04:44
-
04:19
-
04:03
-
03:24
-
03:07
-
02:48
-
02:28
-
01:47
-
01:31
-
01:24
-
00:57
-
00:43
-
00:26
-
00:25
-
00:15
-
00:10
-
00:03
- 17 января 2021
-
23:59
-
23:44
-
23:40
-
23:37
Партнерский контент
Рекомендуем вам