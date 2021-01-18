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Тарасов рассказал, в каком случае готов начать политическую карьеру

Тарасов рассказал, в каком случае готов начать политическую карьеру
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о своих политических амбициях. Ранее футболист в интервью «Чемпионату» признался, что ему интересна политическая карьера.

«Не изменилось ли желание? Нет, просто сейчас об этом не думаю, но я не против. Мне интересно, но надо понять, вникать, углубляться в это дело, чтобы не быть дураком бестолковым: ни бе, ни ме не понимать ничего.

Надо понять, буду ли я приносить пользу людям, реализовывать хорошие идеи. Надо идти и что-то делать, помогать людям. С таким посылом я готов идти, а просто числиться не готов», — сказал Тарасов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Тарасовым выйдет на «Чемпионате» сегодня, 18 января.

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