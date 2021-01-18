Тарасов: тяжело смотреть, что Миранчук выходит часто на замены в «Аталанте»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о ситуации, в которой оказался Алексей Миранчук. Бывший партнёр Тарасова по «Локомотиву» перед началом сезона перешёл в «Аталанту», но пока он довольствуется в итальянском клубе лишь ролью резервиста.
«Буквально в пятницу списывались, поздравил его с голом, спросил, как дела. Он сказал, что доволен игрой, мы поздравляем друг друга с праздниками, общаемся.
Лёша спрашивал, как у меня дела с командой. Пожелал удачи: «Давай, Тара. Знаю, что ты можешь ещё поиграть, ты боец».
Мне тяжело смотреть, что он выходит часто на замены. Он такой игрок, которому нужно доверие. Ему тяжело быть в таком напряжении, но он понимал, куда ехал. По его игре видно, что он готов, выходит и доказывает.
Результат есть. В такой команде и чемпионате ему будет непросто, но он справится, желаю ему закрепиться в основном составе. Он не унывает, всё понимает», — сказал Тарасов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью с Тарасовым выйдет на «Чемпионате» сегодня, 18 января.
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