Тарасов: я ещё не наелся футболом, всё равно, где играть. Уверен, что не подведу

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина» Дмитрий Тарасов, находящийся в настоящее время в статусе свободного агента, признался, что хочет продолжить карьеру.

«Общался ли с кем-то из клубов? Пока только разговоры, конкретики не было. У меня вообще нет никаких предпочтений, готов рассматривать все варианты. По большому счёту, всё равно, где играть. Никаких особых запросов по зарплате у меня нет, все знают, что в «Рубине» я получал не космические деньги, во время суда все мои доходы были в открытом доступе. Люди, наверное, знают, что я сейчас свободный агент. Если не знают, то вот через интервью узнают.

Футболом не наелся. В «Рубине» было не так много игрового времени. На своём хорошем уровне ещё года два я смогу поиграть, так что ещё не насытился. Пока не почувствую, что начал уступать молодым, буду играть, пока не пойму, что пора заканчивать. Но пока настрой боевой. Жду вариантов. Знаю, что не подведу», — сказал Тарасов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Тарасовым будет опубликовано на «Чемпионате» сегодня, 18 января.