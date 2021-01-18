Тарасов: не все люди доверяют нашей вакцине. Государству надо показать, что она безопасна

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился мнением об отечественной вакцине от коронавируса «Спутник V». Ранее сообщалось, что РФС ведёт переговоры о вакцинации футболистов сборной России.

«Как отношусь к вакцине? Я – нормально. Обсуждали это с женой. Она, вроде бы, негативно относится, потому что непонятно, как она влияет на беременную женщину. Я спокоен, доверяю. Если скажут, то я скорее «за».

Есть нюансы, жену я тоже понимаю, надо всё узнавать. Если её переубедить, то она тоже будет готова.

Чем вызвано недоверие к вакцине? Её за сколько сделали? Где-то за год? Ну вот, наверное, из-за этого. Такие вакцины за год… Люди десятками лет над таким работают. Государству сейчас надо показать всем, что она работает, чтобы никто не боялся, чтобы все всё понимали. Люди сейчас живут в страхе, не доверяют государству в каких-то моментах. Отношение к вакцине – подтверждение этому. Некоторые вообще боятся, что будут чипировать. Все люди имеют право на своё мнение. Поэтому надо просто показать, что всё хорошо и всё безопасно», — сказал Тарасов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Тарасовым будет опубликовано на «Чемпионате» сегодня, 18 января.