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Тарасов: подошёл, пожал руку Кикнадзе, ни на кого не обижаюсь

Тарасов: подошёл, пожал руку Кикнадзе, ни на кого не обижаюсь
Футбол / РПЛ 0
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал увольнение с поста гендиректора «железнодорожников» Василия Кикнадзе. При Кикнадзе у «Локомотива» возник конфликт с Тарасовым из-за оплаты операции.

«Как воспринял уход Кикнадзе? Вообще спокойно. «Локо» такой клуб… При мне за 10 лет там столько всего изменилось: тренеры, руководители. Они всегда хотят быть в лидерах, поэтому это не было для меня открытием. Не было результата, провалили Лигу чемпионов, где-то не повезло, плюс настроения болельщиков, наверное, давили. Но у меня не было никакой радости.

У меня нет никаких обид ни на «Локо», ни на самого Кикнадзе. Кстати, я с ним виделся, когда «Рубин» играл против «Локомотива». Я подошёл, пожал руку и дальше пошёл, ни на кого не обижаюсь. Было одно недопонимание, которое привело к суду, но это часть футбола. Он хотел отстоять свою правду, я свою – это нормально. Он мне тоже пожал руку. Это просто уважение, я младше, я обязан был сделать это», — сказал Тарасов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Тарасовым будет опубликовано на «Чемпионате» сегодня, 18 января.

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