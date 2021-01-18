«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча 19-го тура АПЛ

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся центральный матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 0:0.

«Манчестер Юнайтед» в 18 матчах набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» в свою очередь, набрав 34 очка, находится на четвёртом месте.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» продлил безвыигрышную серию в АПЛ до четырёх матчей (3 ничьих и поражение). «Манчестер Юнайтед» продлил серию без поражений до 12 матчей (9 побед и 3 ничьих).

Следующий матч подопечные «Красные дьяволы» проведут 20 января в гостях с «Фулхэмом». На следующий день, 21 января, мерсисайдцы дома встретятся с «Бёрнли».