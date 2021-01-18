«Атлетик» в овертайме обыграл «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании

Завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором «Барселона» встречалась с «Атлетик» Бильбао. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья» и закончилась победой «Атлетика» в овертайме со счётом 3:2.
Основное время матча завершилось со счётом 2:2. «Барселона» открыла счёт в матче на 40-й минуте. Гол в свой актив записал Антуан Гризманн. Спустя две минуты «Атлетик» сравнял счёт после точного удара Оскара де Маркоса. На 77-й минуте каталонский клуб вновь вышел вперед. Дубль оформил Гризманн. На 90-й минуте Асьер Вильялибре сделал счёт равным и перевёл игру в овертайм. Спустя три минуты после начала дополнительного времени клуб из Бильбао вышел вперёд благодаря голу Иньяки Уильямса.
Под самый занавес матча с поля был удалён нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Напомним, в полуфинале турнира «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад», а «Атлетик» одержал победу в матче с «Реалом».
- 18 января 2021
-
01:47
-
01:31
-
01:24
-
00:57
-
00:43
-
00:26
-
00:25
-
00:15
-
00:10
-
00:03
- 17 января 2021
-
23:59
-
23:44
-
23:40
-
23:37
-
23:27
-
23:27
-
23:24
-
23:13
-
23:03
-
22:59
-
22:54
-
22:51
-
22:31
-
22:21
-
22:18
-
22:17
-
22:05
-
22:04
-
21:56
-
21:55
-
21:49
-
21:43
-
21:41
-
21:35
-
21:25