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«Атлетик» в овертайме обыграл «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании

«Атлетик» в овертайме обыграл «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании
Футбол / Испания 0
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Завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором «Барселона» встречалась с «Атлетик» Бильбао. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья» и закончилась победой «Атлетика» в овертайме со счётом 3:2.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. «Барселона» открыла счёт в матче на 40-й минуте. Гол в свой актив записал Антуан Гризманн. Спустя две минуты «Атлетик» сравнял счёт после точного удара Оскара де Маркоса. На 77-й минуте каталонский клуб вновь вышел вперед. Дубль оформил Гризманн. На 90-й минуте Асьер Вильялибре сделал счёт равным и перевёл игру в овертайм. Спустя три минуты после начала дополнительного времени клуб из Бильбао вышел вперёд благодаря голу Иньяки Уильямса.

Под самый занавес матча с поля был удалён нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Напомним, в полуфинале турнира «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад», а «Атлетик» одержал победу в матче с «Реалом».

Суперкубок Испании. Финал
17 января 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 3
ДВ
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Гризманн – 40'   1:1 де Маркос – 42'   2:1 Гризманн – 77'   2:2 Вильялибре – 90'   2:3 Уильямс – 93'
Удаления: Месси – 120+1' / нет
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