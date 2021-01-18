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«Лион» проиграл «Метцу» и упустил возможность возглавить Лигу 1

«Лион» проиграл «Метцу» и упустил возможность возглавить Лигу 1
Футбол / Франция 0

Завершился матч 20-го тура чемпионата Франции, в котором «Лион» принимал «Метц». Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Победный гол в матче на 90-й минуте забил Аарон Лейя-Исека. Результативной передачей отметился Фарид Булайя.

«Лион» остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 40 очков. Команда упустила шанс возглавить турнирную таблицу Лиги 1, которую возглавляет «Пари Сен-Жермен», записав в свой актив 42 очка. На втором месте находится «Лилль», также набрав 42 очка.

«Метц» в свою очередь занимает девятое место, записав в свой актив 28 очков. Команда продлила беспроигрышную серию в чемпионате Франции до трёх матчей (2 ничьи и поражение).

Франция - Лига 1. 20-й тур
17 января 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
0 : 1
Метц
Метц
0:1 Лейя-Исека – 90'
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