Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Месси могут дисквалифицировать на четыре матча за удар соперника по голове

Месси могут дисквалифицировать на четыре матча за удар соперника по голове
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может быть дисквалифицирован на четыре матча за удар соперника по голове, сообщает Marca. Напомним, инцидент произошёл в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком».

За минуту до конца матча с поля был удалён нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец жёстко отмахнулся от игрока «Атлетика» и судья после просмотра системы видеоповтора показал футболисту красную карточку. Это удаление стало для Месси первым в карьере за «Барселону».

В финальном матче Суперкубка Испании «Атлетик» в овертайме обыграл «Барселону» со счётом 3:2. за «Барселону» в этом матче дубль оформил Антуан Гризманн. В составе победителей забивали Оскар де Маркос, Асьер Вильялибре и Иньяки Уильямс.

«Атлетик» в овертайме обыграл «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021