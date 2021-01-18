Месси могут дисквалифицировать на четыре матча за удар соперника по голове

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может быть дисквалифицирован на четыре матча за удар соперника по голове, сообщает Marca. Напомним, инцидент произошёл в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком».

За минуту до конца матча с поля был удалён нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец жёстко отмахнулся от игрока «Атлетика» и судья после просмотра системы видеоповтора показал футболисту красную карточку. Это удаление стало для Месси первым в карьере за «Барселону».

В финальном матче Суперкубка Испании «Атлетик» в овертайме обыграл «Барселону» со счётом 3:2. за «Барселону» в этом матче дубль оформил Антуан Гризманн. В составе победителей забивали Оскар де Маркос, Асьер Вильялибре и Иньяки Уильямс.