«Мы просто не выходили на поле». Андреа Пирло о поражении «Ювентуса» в матче с «Интером»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал поражение в матче 18-го тура итальянской Серии А с «Интером». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 2:0.

«С самого начала у нас было неправильное отношение, и когда у вас нет решимости выигрывать матчи, становится трудно. Мы просто не выходили на поле, были робкими, боялись атакующей игры «Интера», поэтому в мыслях мы сосредоточились только на защите и даже не были очень агрессивными в этом отношении. Мы позволили «Интеру» проявить инициативу, и в этих обстоятельствах они стали разрушительными.

Индивидуальные качества могут проявиться только в том случае, если вы сначала сопоставите соперника с точки зрения агрессии и решимости. Мы этого не сделали, и это сказалось. Это плохое поражение, мы не могли сыграть хуже этого, и это было неожиданно, но мы должны поднять голову и готовиться к следующему матчу», — приводит слова Пирло Football Italia.

«Интер» в 18 матчах набрал 40 очков и догнал «Милан» (40) в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» (33) занимает пятое место.