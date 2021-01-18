Марселино — первый тренер в истории, который обыграл «Барселону» в двух финалах подряд

Завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором «Барселона» встречалась с «Атлетик» Бильбао. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья» и закончилась победой «Атлетика» в овертайме со счётом 3:2.

Как сообщает в «твиттере» OptaJose, наставник «Атлетика» Марселино Тораль стал первым в истории тренером, которому удалось обыграть «Барселону» в двух финалах подряд. Впервые он сделал это с «Валенсией» в 2019 году в финале Кубка Испании и теперь с «Атлетиком» в финале Суперкубке страны.

Напомним, за «Барселону» в этом матче дубль оформил Антуан Гризманн. В составе победителей забивали Оскар де Маркос, Асьер Вильялибре и Иньяки Уильямс.

В полуфинале турнира «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад», а «Атлетик» одержал победу в матче с «Реалом».