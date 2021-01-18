Куман поддержал Месси после удаления в финале Суперкубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал удаление нападающего Лионеля Месси в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетиком».

«Я думаю, что по прошествии стольких лет он знает, когда он готов к игре, а когда нет. Я говорил с ним, и он сказал мне, что готов начать игру. Удаление? Я понимаю Месси. Я даже не представляю, сколько фолов было совершено на нём», — приводит слова Кумана Marca.

Напомним, в финальном матче Суперкубка Испании «Атлетик» в овертайме обыграл «Барселону» со счётом 3:2. За минуту до конца матча с поля был удалён нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец жёстко отмахнулся от игрока «Атлетика» и судья после просмотра системы видеоповтора показал футболисту красную карточку. Это удаление стало для Месси первым в карьере за «Барселону».