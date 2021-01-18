Видаль о победе «Интера» в матче с «Ювентусом»: доказали, что можем выиграть скудетто

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль прокомментировал победу в матче с «Ювентусом» в чемпионате Италии. Встреча 18-го тура проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 2:0.
«Это важно для меня, для команды, это была очень сложная игра против лучшей команды Италии. Я рад, что забил свой первый гол за «Интер», очень счастлив. Думаю, сегодня мы доказали, что справляемся со сложной задачей выиграть скудетто. Это вселяет в нас уверенность в том, что мы можем продолжать двигаться вперёд, верить в то, что мы можем выиграть скудетто, поскольку мы обыграли сильнейшую команду за последние девять лет. Мы верим, что сможем пройти весь путь», — приводит слова Видаля Football Italia.
Напомним, Видаль выступал за «Ювентус» в 2011-2015 годах. В сентябре 2020 года чилиец подписал контракт с миланским «Интером» в статусе свободного агента.
«Интер» в 18 матчах набрал 40 очков и догнал «Милан» (40) в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» (33) занимает пятое место.
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