«Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас». Видеообзор матча 19-го тура АПЛ

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В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 4:0.

Счёт был открыт на 26-й минуте. Полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне обработал мяч у правой линии штрафной и внешней стороной стопы навесил в её центр, где защитник Джон Стоунс выпрыгнул и головой вколотил мяч в сетку.

На 56-й минуте хозяева увеличили своё преимущество — полузащитник Илкай Гюндоган отобрал мяч у чужой штрафной, сделал пару шагов вперёд и нанёс неотразимый удар в верхний правый угол ворот.

На 68-й минуте после розыгрыша углового Джон Стоунс подкараулил отскок мяча и ударом в касание оформил дубль. Окончательный счёт на 88-й минуте установил нападающий Рахим Стерлинг, неотразимо исполнив штрафной удар.

«Манчестер Сити» в 17 матчах набрал 35 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (23) — на 13-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Юнайтед» (37).