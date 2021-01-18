Гвардиола: если есть игрок, которым я больше всего доволен, так это Стоунс

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги победного матча 19-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (4:0).
«Нам нужно было проявить терпение, потому что соперник очень хорошо оборонялся. Это важная победа. Мы стараемся играть так же, как и в последние несколько сезонов, и в линии обороны не делаем ошибок. Если есть игрок, которым я больше всего доволен, так это Джон Стоунс. Он играет, потому что этого заслуживает», – цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Счёт в матче был открыт на 26-й минуте, отличился защитник Джон Стоунс. На 56-й минуте хозяева увеличили своё преимущество — полузащитник Илкай Гюндоган отобрал мяч у чужой штрафной, сделал пару шагов вперёд и нанёс удар в верхний правый угол ворот. На 68-й минуте после углового Стоунс подкараулил отскок мяча и ударом в касание оформил дубль. Окончательный счёт на 88-й минуте установил нападающий Рахим Стерлинг.
«Манчестер Сити» в 17 матчах набрал 35 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (23) — на 13-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Юнайтед» (37).
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